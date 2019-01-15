В Рыбинске будет запущен новый автобусный маршрут

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-15T10:07:12+03:00

Один из автобусов на маршруте предназначен для маломобильных групп населения

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С 21 января в Рыбинске запускается в работу новый автобусный маршрут. Теперь Зачерёмушный микрорайон, Веретье, Железнодорожный вокзал и Скоморохова гора будут иметь транспортное сообщение. Для маршрута № 25 уже закуплены новые автобусы.

– У нас на сегодняшний день Зачерёмушный микрорайон связан с другими частями города только троллейбусным сообщением. В случае аварии на контактной сети сотни пассажиров остаются без транспорта. Именно поэтому было принято решение пустить через этот микрорайон еще и автобусный маршрут, – прокомментировала ситуацию первый заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Конечные остановки нового маршрута – это «Улица Расторгуева» и «Улица Куйбышева». Выезжая из Зачерёмушного микрорайона, автобус будет ехать через улицу Захарова, улицу Герцена, улицу Плеханова, железнодорожный вокзал, улицу Фурманова, улицу Приборостроителей и 9 Мая, проспект Серова, улицы Гражданского и Ворошилова.

Обслуживаться транспортное сообщение будет ИП Матавкиным. Такое решение было принято с помощью конкурсного отбора. Предприниматель долгое время работает в Рыбинске и имеет хорошие рекомендации. Он уже купил новую технику для пассажирских передвижений. Два новых автобуса смогут выполнять рейсы маршрута № 25. Один из них приспособлен для перевозки маломобильных групп населения. Такого специального транспорта в Рыбинске ещё не было.

Интервал движения составит 30 минут. Если возникнет необходимость, то будет добавлен ещё один автобус. Стоимость проезда составит 22 рубля – согласно тарифу. Пассажиры смогут пользоваться своими социальными льготами, а также расплачиваться транспортной картой.