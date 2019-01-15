2019-01-15T09:24:40+03:00
Происшествия

58-летняя рецидивистка обокрала спящую семью в Ярославле

Женщина проникла в дом ночью через незапертую дверь
Роман Рыжиков
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В Ярославле в полицию обратилась 29-летняя жительница Фрунзенского района города. Частный дом, в котором она живет вместе с семьей кто-то обокрал. Пропали ноутбук и кошелек с пятью тысячами.

Теперь-то семейство будет всегда запирать входную дверь. Оказалось, что их обокрала 58-летняя женщина, пока все спали. Злоумышленница просто вошла в незапертое жилище, взяла, что хотела, и спокойно ушла. Когда же ее задержали полицейские, похищенный ноутбук был уже продан, а деньги потрачены.

Сотрудники правоохранительных органов завели на воровку уголовное дело по статье «Кража». Это уже не первый инцидент с ее участием, ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности

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