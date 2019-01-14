2019-01-14T20:12:34+03:00
Общество

Сотрудники Росгвардии в Ярославле вернули родителям потерявшегося на Пятерке ребенка

10-летний мальчика нашли напротив остановки, где его должны были встретить родители
Роман Рыжиков
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Счастливый конец оказался у истории, которая перепугала родителей 10-летнего мальчика, не оказавшегося в назначенном месте в установленное время.

Родители должны были встретить ребенка на автобусной остановке на Пятерке, но когда не обнаружили там свое чадо, обратились в полицию. На поиски мальчика немедленно отправились сотрудники Росгвардии.

К счастью, ребенка нашли быстро. Он был на противоположной стороне дороги, около одного из магазинов. Сотрудники вневедомственной охраны передали мальчика полиции, а те, в свою очередь, вернули потерявшегося ребенка домой

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