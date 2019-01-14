В ярославской квартире, где искали утечку газа, нашли скелет хозяйки

СЕГОДНЯ 18:42 2019-01-14T20:21:36+03:00

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Стали известны подробности жуткой находки, которая была сделана сегодня в одной из квартир по Ленинградскому проспекту в Ярославле. Как мы писали ранее, там обнаружили женский скелет, по предварительным данным, принадлежащий пожилой хозяйке квартиры.

Жители дома № 83 несколько дней были без газа. Обнаружив протечку и ее предположительный источник, специалисты отключили подъезд. Однако, попасть в квартиру они не могли – дверь была заперта.

Когда же дверь вскрыли, обнаружили там останки тела. Следователи говорят, что никаких признаков насильственной смерти пока обнаружено не было. Тело женщины 1965 года рождения направили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Утечка, действительно, была именно в этой квартире. Сейчас ее уже странили