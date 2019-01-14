В ярославской квартире нашли скелет женщины
Предположительно, это может быть хозяйка квартиры
Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти и как давно она наступилаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 14 января, в доме на Ленинградском проспекте обнаружен скелет женщины. Следственный комитет предполагает, что это может быть хозяйка квартиры 1965 года рождения. На место выехали следователи и криминалисты. Началась доследственная проверка. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти и как давно она наступила.