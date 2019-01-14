2019-01-14T16:56:38+03:00
Происшествия

В ярославской квартире нашли скелет женщины

Предположительно, это может быть хозяйка квартиры
Екатерина РЯБЦЕВА
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Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти и как давно она наступилаТело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти и как давно она наступилаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 14 января, в доме на Ленинградском проспекте обнаружен скелет женщины. Следственный комитет предполагает, что это может быть хозяйка квартиры 1965 года рождения. На место выехали следователи и криминалисты. Началась доследственная проверка. Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти и как давно она наступила.

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