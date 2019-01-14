Зазвучала музыка и закружились в танце: в Ярославле состоялся новогодний бал ветеранов
Во дворце культуры имени Добрынина состоялся новогодний бал ветеранов. Мероприятие проходит ежегодно. Организатором бала стал городской совет ветеранов при поддержке мэрии города.
Перед началом самого действия в фойе зазвучала музыка и гости закружились в бальном танце. Представители мэрии Ярославля поздравили участников с новым годом и произнесли приветственную речь.
– Проведение такого бала является многолетней традицией нашего города. Активисты ветеранских движений собираются вместе, чтобы отметить наступившие новогодние праздники. Руководство города сердечно поздравляет всех ветеранов и благодарит за активную общественную работу и помощь в патриотическом воспитании молодежи, — сказал заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.
После этого началась основная программа – концерт с участием творческих коллективов Ярославля.
Ежегодно на бал ветеранов приходят около 400 человек. В этом году организаторы сменили площадку для проведения мероприятия.
– Я желаю всем здоровья, оптимизма и стойкости, — поздравил присутствующих председатель городского совета ветеранов Николай Мошников.
В настоящий момент в ветеранских организациях Ярославля состоит около 80 тысяч человек.