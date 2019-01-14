2019-01-14T16:33:41+03:00
Общество

Зазвучала музыка и закружились в танце: в Ярославле состоялся новогодний бал ветеранов

Мероприятие организуется каждый год при поддержке мэрии города
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
В этом году организаторы сменили площадку для проведения мероприятияВ этом году организаторы сменили площадку для проведения мероприятияФото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

Во дворце культуры имени Добрынина состоялся новогодний бал ветеранов. Мероприятие проходит ежегодно. Организатором бала стал городской совет ветеранов при поддержке мэрии города.

Перед началом самого действия в фойе зазвучала музыка и гости закружились в бальном танце. Представители мэрии Ярославля поздравили участников с новым годом и произнесли приветственную речь.

– Проведение такого бала является многолетней традицией нашего города. Активисты ветеранских движений собираются вместе, чтобы отметить наступившие новогодние праздники. Руководство города сердечно поздравляет всех ветеранов и благодарит за активную общественную работу и помощь в патриотическом воспитании молодежи, — сказал заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

После этого началась основная программа – концерт с участием творческих коллективов Ярославля.

Ежегодно на бал ветеранов приходят около 400 человек. В этом году организаторы сменили площадку для проведения мероприятия.

– Я желаю всем здоровья, оптимизма и стойкости, — поздравил присутствующих председатель городского совета ветеранов Николай Мошников.

В настоящий момент в ветеранских организациях Ярославля состоит около 80 тысяч человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ярославской квартире нашли скелет женщины
ГИТИС ищет новых звезд театрального олимпа по всей стране: Ярославль может стать участником акции «Живая классика» и провести региональные прослушивания для одарённых школьников
В Ярославле легковушка протаранила трактор
Должник из Ярославской области выплатил полмиллиона рублей, чтобы не портить репутацию родителей
Возможно, поджог: на Красном Перекопе вспыхнул жилой дом
В Ярославле прошёл благотворительный спектакль «Мы все из одной глины» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Крещение в Рыбинске 2019: где будет располагаться купель
Добромир и Северьян, Милиана и Паулина: какие имена для малышей стали популярны в Ярославле за 2018 год?
В Ярославле на сайте объявлений продаётся икона за 250 тысяч рублей
В Заволжском районе Ярославля покалечили 56-летнего мужчину
В ярославскую исправительную колонию прибыл омбудсмен Сергей Бабуркин
«Пока вы были в отпуске, все делалось из-под палки»: мэр раскритиковал главу Заволжского района за проблемы с расчисткой улиц от снега