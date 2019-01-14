Зазвучала музыка и закружились в танце: в Ярославле состоялся новогодний бал ветеранов

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-14T16:33:41+03:00

В этом году организаторы сменили площадку для проведения мероприятия Фото: Мэрия Ярославля

Мероприятие организуется каждый год при поддержке мэрии города

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Во дворце культуры имени Добрынина состоялся новогодний бал ветеранов. Мероприятие проходит ежегодно. Организатором бала стал городской совет ветеранов при поддержке мэрии города.

Перед началом самого действия в фойе зазвучала музыка и гости закружились в бальном танце. Представители мэрии Ярославля поздравили участников с новым годом и произнесли приветственную речь.

– Проведение такого бала является многолетней традицией нашего города. Активисты ветеранских движений собираются вместе, чтобы отметить наступившие новогодние праздники. Руководство города сердечно поздравляет всех ветеранов и благодарит за активную общественную работу и помощь в патриотическом воспитании молодежи, — сказал заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

После этого началась основная программа – концерт с участием творческих коллективов Ярославля.

Ежегодно на бал ветеранов приходят около 400 человек. В этом году организаторы сменили площадку для проведения мероприятия.

– Я желаю всем здоровья, оптимизма и стойкости, — поздравил присутствующих председатель городского совета ветеранов Николай Мошников.

В настоящий момент в ветеранских организациях Ярославля состоит около 80 тысяч человек.