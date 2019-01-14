2019-01-14T16:05:51+03:00
Звезды

ГИТИС ищет новых звезд театрального олимпа по всей стране: Ярославль может стать участником акции «Живая классика» и провести региональные прослушивания для одарённых школьников

В 2019 году у ярославцев появится уникальная возможность попасть на прослушивание в ГИТИС, не покидая наш город
Екатерина РЯБЦЕВА
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Приёмная комиссия театрального вуза может провести в Ярославле вступительные испытания для одарённых ребят, которые не смогут приехать в Москву.

– Не все одаренные дети рождаются в семьях, которым легко отправить ребенка в Москву или которые сразу готовы смириться с решением ребенка поступать в театральный, – считает ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский.

Региональные прослушивания пройдут в рамках программы «Живая классика». Это проект, который поможет загореться новым звёздам на театральном олимпе. Педагоги лучшего творческого вуза страны дадут талантливым ребятам уверенность в том, что их выбор профессии обоснован и они могут смело покорять столицу.

Чтобы преподаватели лучшего театрального вуза России приехали в наш город, нужно проголосовать на сайте конкурса за Ярославскую область. Итоги голосования станут известны перед стартом региональных этапов прослушивания – 1 апреля 2019 года. Генеральным партнёром акции уже не в первый раз выступит компания «Норникель».

Перед тем как попасть на прослушивание к великим театралам, юным ярославцам предстоит пройти классный, школьный и районный отборочные этапы.

Для регистрации на классный этап нужно зайти на сайт youngreaders.ru. Участникам должно быть 10-17 лет. Участие в творческом конкурсе бесплатное. Регистрация пройдёт до 1 февраля 2019 года.

Региональные прослушивания «Живой классики» пройдут под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

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