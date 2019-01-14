2019-01-14T16:06:57+03:00
Происшествия

В Ярославле легковушка протаранила трактор

Очевидцы опубликовали видео с места ДТП в социальных сетях
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле утром 14 января, на пересечении Промышленной улицы и Промышленного шоссе, произошла авария с участием трактора. Очевидцы сообщают, что водитель легкового автомобиля марки Opel влетел в снегоуборочную машину на большой скорости.

- В результате происшествия люди не пострадали, легковушка получила механические повреждения, - пишут в группе аварийных комиссаров в ВК.

На фотографиях, которые выложили очевидцы в социальные сети, видно, что бампер иномарки изрядно пострадал. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

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