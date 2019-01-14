Должник из Ярославской области выплатил полмиллиона рублей, чтобы не портить репутацию родителей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-14T14:34:43+03:00

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Житель Тутаева несколько лет не платил алименты своим дочерям. Сумма долга у мужчины накопилась приличная – 500 тысяч рублей, но его не пугало даже исполнительное производство, которое находилось на контроле у судебных приставов уже несколько лет. Нерадивый отец скрывался от представителей закона и лишал своих дочерей необходимых им средств для существования.

Но случилось нечто непредсказуемое: приставы решили поговорить с родителями должника – учителями, работающими в школе. Пожилые преподаватели побоялись испортить репутацию себе и сыну и повлияли на безответственного отца. Мужчина быстро нашёл всю денежную сумму и рассчитался со всеми долгами. Судебные приставы перевели долг дочерям.