Возможно, поджог: на Красном Перекопе вспыхнул жилой дом

СЕГОДНЯ 13:58 2019-01-14T14:46:08+03:00

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области рассказали, что рассматривают несколько версий

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Сегодня, 14 января, на Красном Перекопе в Ярославле вспыхнул жилой двухэтажный дом на улице Стачек. Пожар начался около 10 утра. Огонь за считанные минуты охватил деревянную постройку.

- Наш сосед мать хотел свою поджечь, вот и поджог весь дом, - пишет Маргарита Лычковская в группе «Подслушано в Ярославле» в «Вконтакте».

В полиции пока не называют точную причину возгорания, но не исключают, что это действительно мог быть поджог. По предварительным данным, пострадали только два человека. Мужчина, которого соседи подозревают в злодеянии, и его мать.

В пресс-службе МЧС рассказали, что в доме проживало три семьи. Огонь оставил их без крыши над головой. Спасатели залили дом полностью, чтобы не дать огню распространиться по деревянным конструкциям и вспыхнуть с новой силой. Рядом с домом - другие жилые дома и остановка общественного транспорта.