В Ярославле прошёл благотворительный спектакль «Мы все из одной глины» для детей с ограниченными возможностями здоровья

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-14T13:31:46+03:00

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В минувшее воскресенье, 13 января, в КЗЦ «Миллениум» состоялся инклюзивный спектакль «Мы все из одной глины». Рождественское представление для особенных детей стало уже традиционным. Его организовывают гражданские активисты города. В спектакле приняли участие медийные личности региона, представители органов власти, деятели искусства и науки, предприниматели и сами дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего в зале было полторы тысячи зрителей.

По окончанию представления Андрей Шабалин преподнёс благодарности организаторам и участником действа, а также меценатам и продюсерам.

Основой инклюзивного спектакля стал сценарий пьесы Елены и Эдварда Радзинских «Мы все из одной глины».

– Когда я лепила из глины, вспомнила библейскую фразу: «Я вас из земли создал, и в землю вы все уйдете», – рассказала Елена Радзинская. – Действительно, все люди едины, как бы ни отличались друг от друга – богатые и бедные, здоровые и больные. И, чтобы напомнить еще раз об этом, вновь поднять тему любви и дружбы, мы и написали эту пьесу.

Помогли реализовать идею ярославские актеры. 25 апреля они выступят с представлением в Кремле в составе московской труппы.

Данное представление было организовано в рамках проекта «Доброта в лицах». Все средства, которые удалось собрать будут направлены на организацию инклюзивных лагерей для детей и молодёжи с инвалидностью. Также финансовую поддержку оказывает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.