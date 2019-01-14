2019-01-14T15:05:47+03:00
Общество

Добромир и Северьян, Милиана и Паулина: какие имена для малышей стали популярны в Ярославле за 2018 год?

Начальник отдела ЗАГС Наталия Рыбкина рассказала нам о том, как чаще всего ярославцы называют мальчиков и девочек
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Редкие, но оттого не менее красивые имена в нашем городе не очень распространены, но всё же встречаютсяРедкие, но оттого не менее красивые имена в нашем городе не очень распространены, но всё же встречаютсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В ярославском перинатальном центре за время рождественских каникул родилось 104 малыша, а конец 2018 года ознаменовался радостным событием – появлением тройни. Кстати, за минувший год ещё две семьи стали счастливыми родителями сразу троих малышей. А какие имена были популярны у ярославцев в минувшем году?

Начальник отдела ЗАГС города Ярославля Наталия Рыбкина поделилась с нами пятёркой самых любимых у горожан мужских имён в 2018 году – Иван, Артём, Максим, Дмитрий и Александр. Редкие, но оттого не менее красивые имена в нашем городе не очень распространены, но всё же встречаются. Например, Добромир, Северьян, Леон, Яков, Юлиан также были зарегистрированы в ЗАГС за минувший год. Среди необычных имён для девочек Наталия отметила следующие – Юна, Ведана, Милиана, Паулина, Эвелина, Алисия. Ярославские родители не так часто решаются назвать своих малышек необычно, да и в 2018 году не пропадал спрос на обычные имена – София, Анастасия, Виктория, Анна и Дарья.

Также в ЗАГСе отмечают, что сохраняется тенденция присвоения девочкам мужских имён, например Арсения, Мирослава, Владислава и Виталина.

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