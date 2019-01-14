В Заволжском районе Ярославля покалечили 56-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-14T11:54:25+03:00

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В Заволжском районе Ярославля кто-то сильно избил 56-летнего мужчину. Пострадавшего пришлось госпитализировать, а врачи, обнаружившие на теле пациента ссадины, кровоподтеки и травмы, обратились в полицию.

- Подозреваемого задержали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У пострадавшего перелом свода черепа.

Оказалось, на прохожего напал 40-летний мужчина и так сильно его избил, что тот его даже не запомнил. Подозреваемый дал признательные показания. Расследование продолжается