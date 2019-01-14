2019-01-14T11:54:25+03:00
Происшествия

В Заволжском районе Ярославля покалечили 56-летнего мужчину

Пострадавшего от уличного нападения пришлось госпитализировать
Роман Рыжиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заволжском районе Ярославля кто-то сильно избил 56-летнего мужчину. Пострадавшего пришлось госпитализировать, а врачи, обнаружившие на теле пациента ссадины, кровоподтеки и травмы, обратились в полицию.

- Подозреваемого задержали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У пострадавшего перелом свода черепа.

Оказалось, на прохожего напал 40-летний мужчина и так сильно его избил, что тот его даже не запомнил. Подозреваемый дал признательные показания. Расследование продолжается

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ярославской квартире нашли скелет женщины
Зазвучала музыка и закружились в танце: в Ярославле состоялся новогодний бал ветеранов
ГИТИС ищет новых звезд театрального олимпа по всей стране: Ярославль может стать участником акции «Живая классика» и провести региональные прослушивания для одарённых школьников
В Ярославле легковушка протаранила трактор
Должник из Ярославской области выплатил полмиллиона рублей, чтобы не портить репутацию родителей
Возможно, поджог: на Красном Перекопе вспыхнул жилой дом
В Ярославле прошёл благотворительный спектакль «Мы все из одной глины» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Крещение в Рыбинске 2019: где будет располагаться купель
Добромир и Северьян, Милиана и Паулина: какие имена для малышей стали популярны в Ярославле за 2018 год?
В Ярославле на сайте объявлений продаётся икона за 250 тысяч рублей
В ярославскую исправительную колонию прибыл омбудсмен Сергей Бабуркин
«Пока вы были в отпуске, все делалось из-под палки»: мэр раскритиковал главу Заволжского района за проблемы с расчисткой улиц от снега