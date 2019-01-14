2019-01-14T11:43:40+03:00
Общество

В ярославскую исправительную колонию прибыл омбудсмен Сергей Бабуркин

Он обсудил с руководством колонии вопросы по соблюдению прав и интересов осуждённых
Екатерина РЯБЦЕВА
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Уполномоченный по правам человека Ярославской области прибыл в колонию с рабочим визитом для того, чтобы оказать содействие в сфере обеспечения прав человека. Омбудсмен Сергей Бабуркин вместе с начальником исправительной колонии Владимиром Московским побывал в медицинской части, карантинном отделении и осмотрел запираемые помещения. Также Бабуркин участвовал в заседании дисциплинарной комиссии и побеседовал с осуждёнными по личным вопросам. В заключении своего визита омбудсмен озвучил ряд рекомендаций руководству ИК касательно соблюдения прав и законных интересов осуждённых.

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