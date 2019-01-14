2019-01-14T11:08:39+03:00
Общество

«Пока вы были в отпуске, все делалось из-под палки»: мэр раскритиковал главу Заволжского района за проблемы с расчисткой улиц от снега

На общегородском совещании подвели итоги уборки Ярославля в начале января
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В мэрии подвели итоги зимней уборки города в начале января.В мэрии подвели итоги зимней уборки города в начале января.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

14 января на общегородском совещании в мэрии города подвели итоги зимней уборки города за начало января. Руководство города признало, что не все было гладко.

- На улицах работало техники и дорожных рабочих меньше, чем было заявлено подрядчиками. Отсюда и негативная реакция жителей на плохую уборку в праздники, - прокомментировал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаил Кузнецов.

Слабее всех, по мнению мэра Владимира Волкова, работали в Заволжском районе.

- Пока вы были в отпуске, все делалось из-под палки, - обратился Волков к главе Заволжского района Андрею Мамонтову. - Выводы делайте сами. Или будете возвращаться из отпусков.

Что касается уборки сосулек и снега с крыш, то здесь у мэрии больше всего претензий к владельцам коммерческой недвижимости.

- За пятницу-воскресенье выданы предписания. Но не очень оперативно представители магазинов и торговых центров на них реагируют. Все материалы передадим в надзорные органы, - сообщил Михаил Кузнецов.

Напомним, также на общегородском совещании прозвучала информация, что с 1 февраля в Ярославле начнут отключать газ в домах, жильцы которых не заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ярославской квартире нашли скелет женщины
Зазвучала музыка и закружились в танце: в Ярославле состоялся новогодний бал ветеранов
ГИТИС ищет новых звезд театрального олимпа по всей стране: Ярославль может стать участником акции «Живая классика» и провести региональные прослушивания для одарённых школьников
В Ярославле легковушка протаранила трактор
Должник из Ярославской области выплатил полмиллиона рублей, чтобы не портить репутацию родителей
Возможно, поджог: на Красном Перекопе вспыхнул жилой дом
В Ярославле прошёл благотворительный спектакль «Мы все из одной глины» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Крещение в Рыбинске 2019: где будет располагаться купель
Добромир и Северьян, Милиана и Паулина: какие имена для малышей стали популярны в Ярославле за 2018 год?
В Ярославле на сайте объявлений продаётся икона за 250 тысяч рублей
В Заволжском районе Ярославля покалечили 56-летнего мужчину
В ярославскую исправительную колонию прибыл омбудсмен Сергей Бабуркин