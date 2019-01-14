«Пока вы были в отпуске, все делалось из-под палки»: мэр раскритиковал главу Заволжского района за проблемы с расчисткой улиц от снега

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-14T11:08:39+03:00

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14 января на общегородском совещании в мэрии города подвели итоги зимней уборки города за начало января. Руководство города признало, что не все было гладко.

- На улицах работало техники и дорожных рабочих меньше, чем было заявлено подрядчиками. Отсюда и негативная реакция жителей на плохую уборку в праздники, - прокомментировал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаил Кузнецов.

Слабее всех, по мнению мэра Владимира Волкова, работали в Заволжском районе.

- Пока вы были в отпуске, все делалось из-под палки, - обратился Волков к главе Заволжского района Андрею Мамонтову. - Выводы делайте сами. Или будете возвращаться из отпусков.

Что касается уборки сосулек и снега с крыш, то здесь у мэрии больше всего претензий к владельцам коммерческой недвижимости.

- За пятницу-воскресенье выданы предписания. Но не очень оперативно представители магазинов и торговых центров на них реагируют. Все материалы передадим в надзорные органы, - сообщил Михаил Кузнецов.

Напомним, также на общегородском совещании прозвучала информация, что с 1 февраля в Ярославле начнут отключать газ в домах, жильцы которых не заключили договоры на техническое обслуживание газового оборудования.