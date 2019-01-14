2019-01-14T11:02:37+03:00
Происшествия

В Ярославле кассирша пробивала товары «мимо классы» и выручила 64 тысячи рублей

В полицию для возбуждения уголовного дела обратился хозяин магазина
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле 31-летняя работница магазина в течение нескольких месяцев воровала у руководства магазина выручку. Она призналась, что брала с покупателей деньги за некоторые товары, но не пробивала это по кассе. Работа «мимо кассы» принесла предприимчивой женщине более 64 тысяч рублей. Когда об этом узнало руководство, то в полицию Ленинского района тут же поступило заявление. Кассирша сама созналась в кражах и согласилась вернуть деньги в магазин. Возбуждено уголовное дело. Мошеннице за присвоение или растрату чужого имущества грозит штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере зарплаты за год. В противном случае женщина может отправиться на принудительные или исправительные работы, или лишится свободы на срок до двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ярославской квартире нашли скелет женщины
Зазвучала музыка и закружились в танце: в Ярославле состоялся новогодний бал ветеранов
ГИТИС ищет новых звезд театрального олимпа по всей стране: Ярославль может стать участником акции «Живая классика» и провести региональные прослушивания для одарённых школьников
В Ярославле легковушка протаранила трактор
Должник из Ярославской области выплатил полмиллиона рублей, чтобы не портить репутацию родителей
Возможно, поджог: на Красном Перекопе вспыхнул жилой дом
В Ярославле прошёл благотворительный спектакль «Мы все из одной глины» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Крещение в Рыбинске 2019: где будет располагаться купель
Добромир и Северьян, Милиана и Паулина: какие имена для малышей стали популярны в Ярославле за 2018 год?
В Ярославле на сайте объявлений продаётся икона за 250 тысяч рублей
В Заволжском районе Ярославля покалечили 56-летнего мужчину
В ярославскую исправительную колонию прибыл омбудсмен Сергей Бабуркин
«Пока вы были в отпуске, все делалось из-под палки»: мэр раскритиковал главу Заволжского района за проблемы с расчисткой улиц от снега