В Ярославле кассирша пробивала товары «мимо классы» и выручила 64 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-14T11:02:37+03:00

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В Ярославле 31-летняя работница магазина в течение нескольких месяцев воровала у руководства магазина выручку. Она призналась, что брала с покупателей деньги за некоторые товары, но не пробивала это по кассе. Работа «мимо кассы» принесла предприимчивой женщине более 64 тысяч рублей. Когда об этом узнало руководство, то в полицию Ленинского района тут же поступило заявление. Кассирша сама созналась в кражах и согласилась вернуть деньги в магазин. Возбуждено уголовное дело. Мошеннице за присвоение или растрату чужого имущества грозит штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере зарплаты за год. В противном случае женщина может отправиться на принудительные или исправительные работы, или лишится свободы на срок до двух лет.