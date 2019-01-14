В Ярославской области бывший работник пилорамы украл две бензопилы

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-14T10:27:40+03:00

Заработать на краденном не получилось, но, если вор просто хотел насолить бывшему руководству, этого он точно добился Фото: Роман Рыжиков

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В Даниловском районе кто-то обокрал пилораму. С предприятия были похищены две бензопилы.

Оказалось, исчезновение инструмента - дело рук бывшего работника. Мужчина пришёл на пилораму, забрал бензопилы и скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Что его заставило пойти на преступление, неизвестно. Однако, если он хотел продать технику, у него это не удалось - полицейские забрали пилы прямо у него из дома.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Теперь грабителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.