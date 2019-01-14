2019-01-14T10:27:40+03:00
Происшествия

В Ярославской области бывший работник пилорамы украл две бензопилы

Полиция нашла преступника и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Заработать на краденном не получилось, но, если вор просто хотел насолить бывшему руководству, этого он точно добилсяЗаработать на краденном не получилось, но, если вор просто хотел насолить бывшему руководству, этого он точно добилсяФото: Роман Рыжиков
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В Даниловском районе кто-то обокрал пилораму. С предприятия были похищены две бензопилы.

Оказалось, исчезновение инструмента - дело рук бывшего работника. Мужчина пришёл на пилораму, забрал бензопилы и скрылся. Ущерб составил 10 тысяч рублей. Что его заставило пойти на преступление, неизвестно. Однако, если он хотел продать технику, у него это не удалось - полицейские забрали пилы прямо у него из дома.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Теперь грабителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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