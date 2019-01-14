В Ярославле собутыльница украла у хозяйки квартиры золотые украшения
38-летняя жительница Дзержинского района Ярославля выпивала вместе со своей знакомой. После застолья ярославна поняла, что совершила ошибку: когда собутыльница ушла домой, у хозяйки пропали золотые украшения. Воспользовавшись расслабленным состоянием гостеприимной женщина, мошенница украла драгоценности на сумму 12 тысяч рублей. Пострадавшая хозяйка заявила в полицию и рассказала все детали того дня. Сотрудники нашли воришку. Ей оказалась та самая 33-летняя гостья, которая, кстати, ранее уже привлекалась у уголовной ответственности. Она сама призналась в совершенном преступлении и дала нужные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».