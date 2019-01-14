2019-01-14T10:13:10+03:00
Происшествия

В Ярославле собутыльница украла у хозяйки квартиры золотые украшения

Полиция нашла мошенницу и завела уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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38-летняя жительница Дзержинского района Ярославля выпивала вместе со своей знакомой. После застолья ярославна поняла, что совершила ошибку: когда собутыльница ушла домой, у хозяйки пропали золотые украшения. Воспользовавшись расслабленным состоянием гостеприимной женщина, мошенница украла драгоценности на сумму 12 тысяч рублей. Пострадавшая хозяйка заявила в полицию и рассказала все детали того дня. Сотрудники нашли воришку. Ей оказалась та самая 33-летняя гостья, которая, кстати, ранее уже привлекалась у уголовной ответственности. Она сама призналась в совершенном преступлении и дала нужные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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