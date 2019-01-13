Еда и алкоголь на семь тысяч: в Ярославле вор ограбил магазин по-крупному

13 Янв. 22:03 2019-01-13T22:03:28+03:00

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Очень голодный вор украл в ярославском магазине еды и выпивки на семь тысяч рублей. Такая гора еды явно заняла все руки и карманы мужчины. Воришка успел сбежать с места преступления, но его нашли.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении кражи мужчина 1980 г.р., который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в ярославской полиции.

Мужчина не стал отпираться и признался в своем преступлении. Вполне возможно, что таким способом он попытался вернуться к знакомому образу жизни за решеткой. Или просто не справился с жизнью на свободе. Итог все равно один: вор должен сидеть в тюрьме, и, скорее всего, так и произойдет.