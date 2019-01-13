Столбы света под Рыбинском оказались не северным сиянием: что это было
Чудесную картину видели рыбинцы перед Новым годом. Десятки светящихся столбов разных цветов висели в воздухе наподобие северного сияния. Фото этого явления появилось в Интернете только сейчас.
В комментариях чудо природы сначала назвали северным сиянием, но пришли умные люди, которые умеют гуглить и рассказали, что это световой лес.
Световой лес, или световые столбы, - это такое явление, когда свет попадает на кристалики льда. Чтобы получилась такая красивая картина, как на фотографии, нужно, чтобы была достаточно холодная погода для образования кристалликов, а свет должен светить под определенным углом. В случае на фото столбы поднялись от фонарей.