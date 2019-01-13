В Ярославской области ищут девушку в джинсах с заплаткой-лягушкой

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-13T16:36:36+03:00

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В Ярославском районе ищут 17-летнюю Веронику Буцину. Она пропала в субботу, 12 января, выйдя из дома в поселке Карачиха.

Девочка может выглядеть на свой возраст или немного старше. Она невысокая, около 160 сантиметров, среднего телосложения. Волосы у девушки светлые, ниже плеч. Глаза светло-голубые. На левой щеке у нее две родинки, а в левом ухе - три колечка.

Девушка была в серой шапке с двумя помпонами. Куртка разноцветная: синие плечи, белая полоса и розовый низ. Джинсы - черные с заплатками на коленях в виде квадрата и лягушки. С собой у нее была белая сумка с надписью "Adidas".

Если кто-то видел девушку, стоит позвонить в полицию по номерам 02, 102 или 112. Или сообщить поисковикам "ЯрСпаса" по телефону +7-910-964-08-38.