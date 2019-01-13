Ярославский «бронепоезд» во Владивостоке разбил «адмиральскую» эскадру

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-13T13:15:15+03:00

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Затяжной перелет, конечно, не мог не сказаться на игре команды Дмитрия Квартальнова, добавив свои, что называется, пять копеек в тяжелый моральный груз поражения от СКА. Да и хозяева с первых минут рьяно взялись за атаки ворот Ильи Коновалова, которому в первом периоде было нелегко. Добавило «морякам» энтузиазма и удаление Брендана Козуна, порушившее настрой ярославцев на ответные атаки. Скорости у хозяев были на пределе, что заставляло больше заботиться о защите. Но очередное наше меньшинство обернулось поворотным моментом в матче. Выброшенная в зону «Адмирала» шайба должна была стать добычей хозяев, тем более уже была на клюшке вратаря Антона Красоткина. Но вратарь, видя преследование партнера Локтионовым, вернувшимся в строй после травмы, решил сыграть надежнее и за воротами пробросил шайбу на другой фланг. А там уже был Андрей, перехитривший вратаря атакой другого партнера Красоткина. Забить в пустые ворота Локтионову труда не составило, чем и отметил свое возвращение «Моряки» сдаваться не собирались, что и подтвердили во втором периоде при очередном своем большинстве, случившемся как раз из-за Локтионова. Пришлось Андрею исправляться за прегрешение. Сначала он в чужой зоне мастерски выиграл вбрасывание и откинул шайбу под бросок Егору Аверину, который мощно стрельнул в «девятку». А вскоре вместе с Апальковым он вывел на бросок Кирилла Слепца, гол которого стал для бронзового призера МЧМ-2019 первым в играх в КХЛ – 3:1. Естественно, шайба эта стала сувениром для парня. Третий период «паровоз» уже мог проводить без запредельных приложений сил. Тем более, что в середине периода Козун вместе с партнерами устроили в чужой зоне такой мощный прессинг, что получил шанс без помех бросать по воротам 4:1! Мало того. Через минуту еще одна шайба влетает в ворота Красоткина. Но судьи не засчитываеют гол, так как Коротков, от ноги которого шайба влетела в ворота, находился в площади ворот. Любопытно, что через другую минуту точно с таким же «диагнозом» был не засчитан гол в ворота Коновалова, когда форвард просто врезался в голкипера. Правда, под занавес матча «моряки» сумели еще раз огорчить Коновалова, но вряд ли этим утешились.

«Адмирал» - «Локомотив» - 2:4 (0:1;1:2;1:1)