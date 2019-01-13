Очень выгодный кредит: жительница Ярославской области лишилась 55 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-13T12:44:44+03:00

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Попытка взять кредит закончилась для жительницы Переславля огромными тратами. Какое-то время назад 52-летняя женщина увидела рекламу кредита на "выгодных" условиях в Интернете. Доверчивая женщина позвонила по телефону, который нашла на сайте.

- Под предлогом оформления документов, необходимых для получения кредита, ее убедили перевести на абонентский номер и банковский счет денежные средства, - рассказали в ярославской полиции.

В итоге женщина не только не получила кредит, но и отдала свои сбережения - 55 тысяч рублей. Полиция Переславля-Залесского завела уголовное дело и сейчас разыскивает мошенников. Шансы вернуть деньги и наказать преступников есть, пусть и не самые высокие.

Напомним, недавно полиция наказала мошенницу, которая обманула пенсионерку.