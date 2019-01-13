2019-01-13T11:37:02+03:00
Общество

Минус один в середине января: в Ярославль пришло потепление

Синоптики уверены: метеозависимые будут не рады такой погоде
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Снеговиков можно налепить по пути на работуСнеговиков можно налепить по пути на работуФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Почти весеннее тепло придет в Ярославль в ближайшие дни. Гидрометцентр пообещал, что с воскресенья, 13 января, до вторника, 15 января, температура поднимется до -1-0 градусов. А ночью будет не холоднее -5. Кроме того, эти дни должны быть снежными, так что лучше подготовиться к последствиям. Реалистам стоит найти непромокаемые ботинки, в которых удобно ковылять по снежной каше и гололедице. А те, кто еще не растерял юношеский задор, могут снова налепить снеговиков или построить избушку из снега.

Но вот метеозависимым в эти дни придется несладко - давление будет пониженное. И им тоже лучше подготовиться к этому заранее.

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