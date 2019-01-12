У ярославца грозятся забрать дорогую машину из-за долга перед мэрией

СЕГОДНЯ 19:20 2019-01-12T19:20:49+03:00

Предприниматель три года не платил за аренду земли

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Житель Дзержинского района Ярославля может лишится иномарки из-за долга перед бюджетом города. Он как индивидуальный предприниматель задолжал арендную плату за землю - 95 тысяч рублей.

- Должник более трех лет уклонялся от выплаты арендной платы. Агентству по аренде земельных участков мэрии города ничего не осталось, как обратиться в суд о взыскании задолженности. Суд исковые требования удовлетворил, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Судебный пристав-исполнитель вызвал предпринимателя на прием и разъяснил последствия неуплаты задолженности. При этом машина, на которой приехал мужчина, была арестована. «BMW» оценили в 500 тысяч рублей. Чтобы не лишится авто, предприниматель пообещал в скором времени выплатить все с него причитающееся.