В Рыбинске у автобуса на ходу оторвалось колесо
Фото происшествия выложили в соцсети
Фото: «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».
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Необычное происшествие случилось в Рыбинске Ярославской области. У автобуса на ходу оторвалось колесо. Фото автобуса без колеса и колеса без автобуса опубликовали 12 января в группе «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».
- Хорошо, что на обочине пешеходов не было или на встречку не выкатилось, вот тогда было бы весело, - комментируют участники группы.
Напомним, ночью 12 января в Рыбинске столкнулись «Ока», за рулем которой был 73-летний пенсионер и МАЗ. В результате ДТП водителю легковушки потребовалась помощь медиков.
Фото: «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».