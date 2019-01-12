2019-01-12T18:00:59+03:00
Происшествия

В Рыбинске у автобуса на ходу оторвалось колесо

Фото происшествия выложили в соцсети
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».Фото: «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».
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Необычное происшествие случилось в Рыбинске Ярославской области. У автобуса на ходу оторвалось колесо. Фото автобуса без колеса и колеса без автобуса опубликовали 12 января в группе «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».

- Хорошо, что на обочине пешеходов не было или на встречку не выкатилось, вот тогда было бы весело, - комментируют участники группы.

Напомним, ночью 12 января в Рыбинске столкнулись «Ока», за рулем которой был 73-летний пенсионер и МАЗ. В результате ДТП водителю легковушки потребовалась помощь медиков.

Фото: «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».

Фото: «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте».

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