«Ярославич» в Нижневартовске не проявил бойцовские качества

СЕГОДНЯ 17:46 2019-01-12T17:46:59+03:00

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Игра в Нижневартовске значила для ярославской команды намного больше, нежели попытка добыть очки, чтобы подняться в турнирной таблице. Это был поединок из серии, известной, как битва «за шесть очков», то есть с прямым конкурентом по расположению в таблице. Вот с этой позиции и нужно признать результат игры для «Ярославича» провальным. И к тому же, молодые наши игроки не проявили главного аргумента, необходимого, чтобы побеждать, бойцовских качеств. А еще и профессионализма не хватило. Правда, проблем у наставника «Ярославича» сейчас выше крыши, потому что команда осталась с одним связующим – Алексеем Сакеевым, который при всех своих игровых достоинствах еще не обладает нужным опытом, который позволяет показывать класс на протяжении всей игры. Вот и против «Самотлора» у Сакеева все получалось на протяжении двух сетов. Но только почти двух сетов.

Первый сет команды прошли вровень, «ноздря в ноздрю», до самой концовки, где хозяевам чуть повезло. Но во втором сете «Ярославич», почуяв, что можно будет обыграть хозяев, огорошил их своим напором. Сакеев раз за разом задействовал первый темп для Мельникова и Белогорцева, а них еще подачи заканчивались, как и у Локтинова, эйсами. И все шло к разгрому в сете – 11:20! Но. Но тут внезапно и вышел на площадку фактор профессионализма, требующий добивать соперника. Вместо этого ярославцы как бы стали ждать, что и так выиграют. Но просто так не получилось. Получилось кое-как, а конкретно – 25:22, что уже было с запахом гари.

И этот запашок гари стал в третьем сете разгораться настоящим пожаром для «Ярославича». Пошел настоящий кошмар, в котором у ярославцев ровным счетом ничего не получалось. Ни приема, ни атаки… Даже с лидерами суперлиги «Ярославич» такого себе не позволял, чтобы не выйти из десяти очков! Особенно шокировало, что наши парни при атаках соперника часто оставляли много пространства на своей половине поля, куда хозяева «любезно» сбрасывали мячи.

В четвертом сете «Ярославич», наконец-то, стряхнул оцепенение и взялся за игру, но переломить в себе полностью то расслабленное, что довело до кошмара, просто не удалось. Хоть и бились парни отчаянно и даже смогли в концовке отыграть четыре матч-бола, но на пятый удачи не хватило. Это поражение сильно осложнит для команды задачу по сохранению прописки в суперлиге.

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Ярославич" – 3:1(25:22;22:25;25:9;25:23)