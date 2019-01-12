2019-01-12T14:56:58+03:00
Происшествия

На трассе Ярославль - Большое Село две машины столкнулись, одна вылетела в кювет

Две аварии произошли почти в одном и том же месте с разницей в 20 минут
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Две аварии произошли в Ярославской области почти в одном месте и в одно время. Фото: МЧС Ярославль.Две аварии произошли в Ярославской области почти в одном месте и в одно время. Фото: МЧС Ярославль.
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12 января в Ярославской области практически в одно время и в одном месте случились две аварии. Первая, по данным регионального МЧС, произошла на 39-м километре трассы Ярославль - Большое Село в 10 часов 10 минут. Дорогу не поделили «Renault Logan» и «Hyundai Solaris».

На дороге Ярославль - Большое Село столкнулись «Renault Logan» и «Hyundai Solaris». Фото: МЧС Ярославль.

На дороге Ярославль - Большое Село столкнулись «Renault Logan» и «Hyundai Solaris». Фото: МЧС Ярославль.

А буквально через 20 минут в четырех километрах от места ДТП в аварию попал «Opel Corsa». Машина вылетела с проезжей части, сбив дорожный знак и застряла в снегу в кювете.

К счастью, ни в первом, ни во втором ДТП никто из людей не пострадал.

Напомним, в Рыбинске пенсионер на «Оке» угодил под МАЗ. Мужчина получил небольшие травмы, но остался жив.

А чуть позже с трассы съехала третья иномарка. Фото: МЧС Ярославль.

А чуть позже с трассы съехала третья иномарка. Фото: МЧС Ярославль.

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