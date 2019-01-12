На трассе Ярославль - Большое Село две машины столкнулись, одна вылетела в кювет
12 января в Ярославской области практически в одно время и в одном месте случились две аварии. Первая, по данным регионального МЧС, произошла на 39-м километре трассы Ярославль - Большое Село в 10 часов 10 минут. Дорогу не поделили «Renault Logan» и «Hyundai Solaris».
На дороге Ярославль - Большое Село столкнулись «Renault Logan» и «Hyundai Solaris». Фото: МЧС Ярославль.
А буквально через 20 минут в четырех километрах от места ДТП в аварию попал «Opel Corsa». Машина вылетела с проезжей части, сбив дорожный знак и застряла в снегу в кювете.
К счастью, ни в первом, ни во втором ДТП никто из людей не пострадал.
Напомним, в Рыбинске пенсионер на «Оке» угодил под МАЗ. Мужчина получил небольшие травмы, но остался жив.
А чуть позже с трассы съехала третья иномарка. Фото: МЧС Ярославль.