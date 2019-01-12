2019-01-12T14:29:32+03:00
Общество

Ярославские рестораторы хотят сотрудников из Китая, Вьетнама и Таиланда

В этом году для работы в регионе привлекут 358 иностранцев
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославскую область привлекут более 350 иностранных работников.В Ярославскую область привлекут более 350 иностранных работников.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В этом году квота на привлечение иностранных работников в Ярославской области составила 358 человек.

– На конец 2018 года квота на привлечение к трудовой деятельности иностранных работников по Ярославской области составляла 289 человек. На 2019 год она определена в новом размере, – сообщила директор областного департамента государственной службы занятости Лаура Зудина.

С 1 января 2019 года по изменившимся в России законодательным нормам, иностранцы не могут заниматься розничной торговлей в аптеках, нестационарных торговых объектах и на рынках. Допустимая доля иностранных работников в сфере строительства установлена в размере 80%. По данным региональных властей, в основном работодатели планируют задействовать иностранцев в промышленности, строительстве. В ресторанах и кафе востребованы сотрудники Китая, Вьетнама и Таиланда.

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