2019-01-12T12:43:18+03:00
Происшествия

В Рыбинске жители дома босыми выбегали из квартир после пожога кафе на первом этаже

Стали известны подробности происшествия
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Рыбинске загорелось кафе в жилом доме. Фото: Леля Калиновская, группа «Подслушано в Рыбинске»/vk.comВ Рыбинске загорелось кафе в жилом доме. Фото: Леля Калиновская, группа «Подслушано в Рыбинске»/vk.com
Изменить размер текста:

Рано утром 11 января в Рыбинске произошел пожар в доме на улице Пушкина. Жители в соцсетях рассказали подробности ЧП. Известно, что загорелась дверь расположенной на первом этаже кофейни. Люди считают, что это был поджог.

- В 4 утра мы в трусах с босыми ногами выбегали на улицу. С плачущими детьми на руках. Задымление было такое, что мы на карачках ползли по подъезду. Как ни странно ни пожарная, ни охранная сигнализации не сработали. Те, кто это сделал - недолюди. Это жилой дом в котором живут люди!!! - написала в группе «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте» Екатерина Смирнова.

Напомним, это здание 19 века постройки. Кофейню в нем открыли совсем недавно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Ярославль - Большое Село две машины столкнулись, одна вылетела в кювет
Ярославские рестораторы хотят сотрудников из Китая, Вьетнама и Таиланда
Двое детей пострадали при пожаре в Ярославской области
В Рыбинске пенсионер на «Оке» пошел наперерез МАЗу
В начале марта в Рыбинске состоится Деминский лыжный марафон
Новый департамент Ярославской области возглавил Артем Иванов
В Ярославле осудили мошенницу, похитившую у пенсионерки 100 тысяч рублей
Жительница Ярославской области отсидела за убийство мужа и убила уже нового супруга
В Ярославской области работники исправительной колонии съездили в детский дом, чтобы поздравить ребят с праздниками
В Рыбинске запускают новый автобусный маршрут №25
В Ярославской области за 2018 год на поддержку семей с детьми было выделено 1,5 миллиарда рублей
В Ярославской области за новогодние каникулы на портал «Делаем вместе» поступило 320 сообщений от жителей
В Рыбинске откроется современный офис крупной IT-компания на 150 рабочих мест
Ярославские ученики будут покупать школьные завтраки за безналичный расчёт
А зам-то ненастоящий! В мэрии Ярославля опровергли назначение Александра Астриянца заместителем главы города
Пожар в жилом доме в Рыбинске удалось ликвидировать за 13 минут
В Ярославской области автобус врезался в дом, пытаясь объехать собаку на дороге
За время новогодних каникул в Ярославском регионе не пострадала ни одна лесная ёлочка
В Ярославле первоклассница умерла от менингита: родители других учеников в панике
В Ярославле осудят водителя, который сбил женщину, двигаясь под красный
В Ярославле предприниматель может отдать свой BMW в счёт долга за аренду земли
С 1 января ярославцы могут бесплатно собирать валежник: как это делать, чтобы не нарваться на штраф