В Рыбинске жители дома босыми выбегали из квартир после пожога кафе на первом этаже

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-12T12:43:18+03:00

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Рано утром 11 января в Рыбинске произошел пожар в доме на улице Пушкина. Жители в соцсетях рассказали подробности ЧП. Известно, что загорелась дверь расположенной на первом этаже кофейни. Люди считают, что это был поджог.

- В 4 утра мы в трусах с босыми ногами выбегали на улицу. С плачущими детьми на руках. Задымление было такое, что мы на карачках ползли по подъезду. Как ни странно ни пожарная, ни охранная сигнализации не сработали. Те, кто это сделал - недолюди. Это жилой дом в котором живут люди!!! - написала в группе «Подслушано в Рыбинске» в сети «ВКонтакте» Екатерина Смирнова.

Напомним, это здание 19 века постройки. Кофейню в нем открыли совсем недавно.