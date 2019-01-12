СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-12T10:56:28+03:00

При пожаре в поселке Борок Ярославской области пострадали мальчик и девочка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В доме в поселке Борок загорелась дверь одной из квартир

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Двое детей пострадали при пожаре в Ярославской области. Происшествие случилось в 4 часа утра 12 января в поселке Борок Некоузского района. В одной из квартир в многоквартирном доме №52 загорелась входная дверь. Уже через 15 минут после поступления сигнала о происшествии, огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. Но не обошлось без пострадавших.

- Два человека, находившихся в доме, отравились угарным газом, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

По предварительной информации, пострадавшими оказались 12-летняя девочка и 11-летний мальчик. После происшествия их доставили в больницу.

Напомним, в ночь на 12 января в Рыбинске МАЗ протаранил «Оку», пострадал пенсионер, который был за рулем легковушки.