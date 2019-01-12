Двое детей пострадали при пожаре в Ярославской области
Двое детей пострадали при пожаре в Ярославской области. Происшествие случилось в 4 часа утра 12 января в поселке Борок Некоузского района. В одной из квартир в многоквартирном доме №52 загорелась входная дверь. Уже через 15 минут после поступления сигнала о происшествии, огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. Но не обошлось без пострадавших.
- Два человека, находившихся в доме, отравились угарным газом, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
По предварительной информации, пострадавшими оказались 12-летняя девочка и 11-летний мальчик. После происшествия их доставили в больницу.
Напомним, в ночь на 12 января в Рыбинске МАЗ протаранил «Оку», пострадал пенсионер, который был за рулем легковушки.