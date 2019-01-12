В Рыбинске пенсионер на «Оке» пошел наперерез МАЗу

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-12T10:24:35+03:00

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В Рыбинске МАЗ врезался в «Оку». ДТП произошло около полуночи 12 января на улице Труда. Известно, что водители обеих машин были трезвыми.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Ока» при проезде перекрестка не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся по главной дороге, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В аварии травмы получил 73-летний водитель легковушки. После оказания первой помощи, его отпустили на амбулаторное лечение. За рулем МАЗа был 50-летний мужчина. Он не пострадал. Проверка обстоятельств ДТП продолжается.