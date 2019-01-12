2019-01-12T10:24:35+03:00
Происшествия

В Рыбинске пенсионер на «Оке» пошел наперерез МАЗу

Итогом ночного ДТП стало травмирование водителя легковушки
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославской области столкнулись ВАЗ-Ока и МАЗ. Фото: МЧС Ярославль.В Ярославской области столкнулись ВАЗ-Ока и МАЗ. Фото: МЧС Ярославль.
Изменить размер текста:

В Рыбинске МАЗ врезался в «Оку». ДТП произошло около полуночи 12 января на улице Труда. Известно, что водители обеих машин были трезвыми.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Ока» при проезде перекрестка не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся по главной дороге, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В аварии травмы получил 73-летний водитель легковушки. После оказания первой помощи, его отпустили на амбулаторное лечение. За рулем МАЗа был 50-летний мужчина. Он не пострадал. Проверка обстоятельств ДТП продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое детей пострадали при пожаре в Ярославской области
В начале марта в Рыбинске состоится Деминский лыжный марафон
Новый департамент Ярославской области возглавил Артем Иванов
В Ярославле осудили мошенницу, похитившую у пенсионерки 100 тысяч рублей
Жительница Ярославской области отсидела за убийство мужа и убила уже нового супруга
В Ярославской области работники исправительной колонии съездили в детский дом, чтобы поздравить ребят с праздниками
В Рыбинске запускают новый автобусный маршрут №25
В Ярославской области за 2018 год на поддержку семей с детьми было выделено 1,5 миллиарда рублей
В Ярославской области за новогодние каникулы на портал «Делаем вместе» поступило 320 сообщений от жителей
В Рыбинске откроется современный офис крупной IT-компания на 150 рабочих мест
Ярославские ученики будут покупать школьные завтраки за безналичный расчёт
А зам-то ненастоящий! В мэрии Ярославля опровергли назначение Александра Астриянца заместителем главы города
Пожар в жилом доме в Рыбинске удалось ликвидировать за 13 минут
В Ярославской области автобус врезался в дом, пытаясь объехать собаку на дороге
За время новогодних каникул в Ярославском регионе не пострадала ни одна лесная ёлочка
В Ярославле первоклассница умерла от менингита: родители других учеников в панике
В Ярославле осудят водителя, который сбил женщину, двигаясь под красный
В Ярославле предприниматель может отдать свой BMW в счёт долга за аренду земли
С 1 января ярославцы могут бесплатно собирать валежник: как это делать, чтобы не нарваться на штраф