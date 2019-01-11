2019-01-11T18:51:39+03:00
Политика

Новый департамент Ярославской области возглавил Артем Иванов

Он стал директором департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления
Роман Рыжиков
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Артем ИвановАртем ИвановФото: Правительство Ярославской области
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В структуре правительства региона появился новый департамент. С 1 января свою работу начал департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления. Его возглавил Артем Иванов. Под его руководством подразделение будет заниматься реализацией общих принципов организации местного самоуправления и взаимодействия губернатора, Правительства и иных органов власти с муниципальными образованиями, рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области.

Артем Иванов имеет высшее юридическое образование. Работал в Ярославском арбитражном апелляционном суде. Кроме того, он был заместителем начальника управления по противодействию коррупции Правительства Ярославской области, а одно время исполнял обязанности руководителя.

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