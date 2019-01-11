В Ярославле осудили мошенницу, похитившую у пенсионерки 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:17 2019-01-11T18:17:06+03:00

Женщина отправится в колонию на год и девять месяцев

Изменить размер текста: A A

В Ярославле осудили 36-летнюю мошенницу, которая обокрала пенсионерку. В июле 2018 года преступница, представившись социальным работником, пришла к пенсионерке и убедила ее в существовании специальных банковских фондов для пенсионеров. После этого женщина попросила пенсионерку проверить ее накопления.

-После этого, установив место хранения денег мошенница похитила 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. -Преступление было раскрыто сотрудниками ОМВД России по Ленинскому городскому району.

Ущерб, нанесённый потерпевшей был возмещён в ходе следственных действий. Суд назначил злоумышленнице наказание в виде одного года и девяти месяцев в колонии общего режима