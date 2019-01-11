Жительница Ярославской области отсидела за убийство мужа и убила уже нового супруга

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-11T16:52:35+03:00

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В Ярославской области по подозрению в убийстве задержали 47-летнюю жительницу Даниловского района.

11 января женщина была в своей квартире в Пошехонье. Она выпиваласо своим супругом, а потом между ними произошел конфликт. Ссора набирала обороты, женщина схватила нож и ударила в грудную клетку супруга. 47-летний мужчина получил тяжелую травму и скончался на месте. Предполагаемая убийца сама позвонила в полицию и всё рассказала.

Оказывается, она уже была судима по статье за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Потерпевшим был её первый муж. Потом женщина отсидела в тюрьме, а когда оказалась на свободе, снова вышла замуж. Она жила в браке с 2017 года, но он, увы, продлился недолго.

Возбуждено уголовное дело. Убийца задержана.