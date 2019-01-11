В Ярославской области работники исправительной колонии съездили в детский дом, чтобы поздравить ребят с праздниками

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-11T16:02:10+03:00

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В Рыбинске сотрудники исправительной колонии № 2 посетили детский дом. Они пришли к детям, чтобы поздравить их с новогодними праздниками, и подарили маленьким воспитанникам сладкие подарки.

– Многие люди часто задумываются о том, как помочь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, но не знают с чего начать, – поделился своими мыслями заместитель начальника ИК-2 регионального УФСИН майор внутренней службы Максим Асафов.

Сотрудники колонии сходили на экскурсию по детскому дому, которую организовали сами воспитанники. Они рассказали о деятельности учреждения и своей жизни. В конце встречи взрослые договорились с ребятами, что и в дальнейшем будут встречаться и придумывать совместные проекты и мероприятия.

Помимо детского дома сотрудники ИК съездили в рыбинский дом-интернат для инвалидов и престарелых людей, поздравили их с новогодними праздниками и подарили сладкие презенты и фрукты.