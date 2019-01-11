2019-01-11T16:02:10+03:00
Общество

В Ярославской области работники исправительной колонии съездили в детский дом, чтобы поздравить ребят с праздниками

Они подарили воспитанникам сладкие подарки и договорились организовывать совместные мероприятия
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рыбинске сотрудники исправительной колонии № 2 посетили детский дом. Они пришли к детям, чтобы поздравить их с новогодними праздниками, и подарили маленьким воспитанникам сладкие подарки.

– Многие люди часто задумываются о том, как помочь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, но не знают с чего начать, – поделился своими мыслями заместитель начальника ИК-2 регионального УФСИН майор внутренней службы Максим Асафов.

Сотрудники колонии сходили на экскурсию по детскому дому, которую организовали сами воспитанники. Они рассказали о деятельности учреждения и своей жизни. В конце встречи взрослые договорились с ребятами, что и в дальнейшем будут встречаться и придумывать совместные проекты и мероприятия.

Помимо детского дома сотрудники ИК съездили в рыбинский дом-интернат для инвалидов и престарелых людей, поздравили их с новогодними праздниками и подарили сладкие презенты и фрукты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле осудили мошенницу, похитившую у пенсионерки 100 тысяч рублей
Жительница Ярославской области отсидела за убийство мужа и убила уже нового супруга
В Рыбинске запускают новый автобусный маршрут №25
В Ярославской области за 2018 год на поддержку семей с детьми было выделено 1,5 миллиарда рублей
В Ярославской области за новогодние каникулы на портал «Делаем вместе» поступило 320 сообщений от жителей
В Рыбинске откроется современный офис крупной IT-компания на 150 рабочих мест
Ярославские ученики будут покупать школьные завтраки за безналичный расчёт
А зам-то ненастоящий! В мэрии Ярославля опровергли назначение Александра Астриянца заместителем главы города
Пожар в жилом доме в Рыбинске удалось ликвидировать за 13 минут
В Ярославской области автобус врезался в дом, пытаясь объехать собаку на дороге
За время новогодних каникул в Ярославском регионе не пострадала ни одна лесная ёлочка
В Ярославле первоклассница умерла от менингита: родители других учеников в панике
В Ярославле осудят водителя, который сбил женщину, двигаясь под красный
В Ярославле предприниматель может отдать свой BMW в счёт долга за аренду земли
С 1 января ярославцы могут бесплатно собирать валежник: как это делать, чтобы не нарваться на штраф