В Рыбинске запускают новый автобусный маршрут №25

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-11T15:58:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске с 21 января будет доступен новый автобусный маршрут №25. Он свяжет микрорайоны Веретьё, Зачерёмушный и Скоморохова Гора, а также Железнодорожный вокзал. Специально для этого маршрута были закуплены новые автобусы. Один из них предназначен для перевозки маломобильных групп населения.

- У нас на сегодняшний день Зачерёмушный микрорайон связан с другими частями города только троллейбусным сообщением. В случае аварии на контактной сети сотни пассажиров остаются без транспорта, - рассказала первый заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. - Именно поэтому было принято решение пустить через этот микрорайон еще и автобусный маршрут.

Стоимость проезда на новых автобусах составит 22 рубля. Интервал движения рассчитан на 30 минут. Детальное расписание маршрута будет представлено на сайте администрации Рыбинска.