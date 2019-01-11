2019-01-11T15:53:11+03:00
Общество

В Ярославской области за 2018 год на поддержку семей с детьми было выделено 1,5 миллиарда рублей

В 2019 году размер регионального семейного капитала станет больше на 2264 рубля
Екатерина РЯБЦЕВА
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За минувший год в нашем регионе около 120 тысяч жителей получили социальную поддержку. Всего на семей с детьми было выделено около 1,5 миллиарда рублей.

– Наиболее серьезной поддержка Правительства области была и остается в плане выплаты регионального семейного капитала, ежемесячных денежных выплат при рождении третьего ребенка и одновременно двух и более детей, – поделилась начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова.

За 2018 год 2039 ярославских семей с тремя или более детьми получили выплаты на сумму около 122,5 миллионов рублей. В 2019 году размер регионального семейного капитала стал больше на 2264 рубля – теперь он составляет 58870 рублей.

Почти 832 миллиона рублей было выделено на господдержку семей с третьим и последующими новорожденными детьми. Ежемесячная выплата составляет 10235 рублей, а размер пособия при рождении двух или более детей – 42720 рублей. За минувший год эти деньги получили 156 семей. В 2019 году размер этой выплаты будет сохранён.

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