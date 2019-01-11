2019-01-11T15:25:18+03:00
Общество

В Ярославской области за новогодние каникулы на портал «Делаем вместе» поступило 320 сообщений от жителей

Жителей волнуют проблемы с уличным освещением, общественным транспортом и уборкой снега во дворах
Екатерина РЯБЦЕВА
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За прошедшие 10 дней жители Ярославской области написали 320 сообщений на портал «Делаем вместе». Больше половины сообщений касаются проблем с освещением. Также люди жалуются на работу общественного транспорта и некачественную уборку дворов от снега и льда. Кроме того, небезопасны и нечищеные крыши, которым ярославцы тоже просят уделить внимание. Наблюдаются и температурные сбои в квартирах жилых домов. Горожане не теряют надежды и оставляют на «Делаем вместе» предложения по ремонту ярославских дорог.

– Мы стремимся сделать портал «Делаем вместе» первой инстанцией, в которую жители региона будут обращаться по любым вопросам, касающимся благоустройства или неудовлетворительной работы различных служб, – отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Таким образом, граждане смогут контролировать работу фактически в режиме онлайн.

За прошлый год на портал поступило около 7 тысяч сообщений.

Портал «Делаем вместе» – это продолжение губернаторской программы по формированию комфортной среды проживания в населенных пунктах региона «Решаем вместе!». В рубрикаторе портала разработано 7 категорий и 31 тематика. Сообщение от горожан получает профильный орган власти. Чиновники обязаны ответить на запрос в течение 10 дней.

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