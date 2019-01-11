В Ярославской области за новогодние каникулы на портал «Делаем вместе» поступило 320 сообщений от жителей
За прошедшие 10 дней жители Ярославской области написали 320 сообщений на портал «Делаем вместе». Больше половины сообщений касаются проблем с освещением. Также люди жалуются на работу общественного транспорта и некачественную уборку дворов от снега и льда. Кроме того, небезопасны и нечищеные крыши, которым ярославцы тоже просят уделить внимание. Наблюдаются и температурные сбои в квартирах жилых домов. Горожане не теряют надежды и оставляют на «Делаем вместе» предложения по ремонту ярославских дорог.
– Мы стремимся сделать портал «Делаем вместе» первой инстанцией, в которую жители региона будут обращаться по любым вопросам, касающимся благоустройства или неудовлетворительной работы различных служб, – отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Таким образом, граждане смогут контролировать работу фактически в режиме онлайн.
За прошлый год на портал поступило около 7 тысяч сообщений.
Портал «Делаем вместе» – это продолжение губернаторской программы по формированию комфортной среды проживания в населенных пунктах региона «Решаем вместе!». В рубрикаторе портала разработано 7 категорий и 31 тематика. Сообщение от горожан получает профильный орган власти. Чиновники обязаны ответить на запрос в течение 10 дней.