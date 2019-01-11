В Рыбинске откроется современный офис крупной IT-компания на 150 рабочих мест

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-11T14:45:48+03:00

Сейчас в рыбинском филиале «Тензора» трудятся всего 50 сотрудников

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Ярославская IT-компания «Тензор» решила построить в центре Рыбинска здание центра разработки в сфере информационных технологий. Инвестор рассказал, что это будет современный офис на 4 этажа с подземной парковкой, собственным кафе и конференц-залом. Проект уже одобрен на городском Градостроительном совете.

«Тензор» обеспечит рабочими местами 150 специалистов. В настоящее время в рыбинском филиале IT-компании трудятся всего 50 сотрудников.

-Открытие нового офиса и создание производства в постоянно развивающейся сфере IT-технологий в Рыбинске – это хорошая возможность и для бизнеса, и для студентов РГАТУ. Один из факультетов нашего университета проводит обучение в сфере информационных технологий, - прокомментировал начальник управления экономического развития и инвестиций Алексей Кузнецов.

Инвестор планирует привлекать студентов для прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства.

Направления, которые «Тензор» планирует развивать в Рыбинске – это автоматизация деятельности предприятий с помощью СБИС, разработка программного обеспечения и оформление электронных подписей.

Инвестор создаёт условия не только для труда, но и для отдыха. В офисном кафе будет 60 посадочных мест. Открытие общепита также увеличит количество рабочих мест в Рыбинске.