Ярославские ученики будут покупать школьные завтраки за безналичный расчёт

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-11T14:11:40+03:00

Программа поможет автоматизировать процессы учёта в школах, а родители смогут узнавать о питании своих детей в онлайн-режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В ярославских школах стартует экспериментальный проект по безналичной оплате школьных завтраков. Он будет реализован на основе системы «Школьная карта». Такая программа поможет автоматизировать процессы учёта в школах, а родители смогут узнавать о питании своих детей в онлайн-режиме.

В некоторых школах проект уже запущен в пилотном режиме – это образовательные учреждения № 56 и 42. Пять других школ протестируют «Школьную карту» уже в конце месяца.

-Это аналог кредитной карты, со своим счётом, который родители могут пополнить в любое время. В приложении они смогут даже посмотреть, что конкретно купил ребёнок, - поделился генеральный директор ЗАО «Соцпитание» Владимир Руденко.

Создатели проекта уверены, что система обеспечит безопасность ученика: у него не будет при себе наличных денег, которые могут отобрать старшеклассники.

Ещё один плюс такого нововведения – это освобождение классных руководителей от денежной волокиты. Сейчас им приходится собирать со школьников деньги, но в скором времени этим займутся родители школьников.

Проект будет запущен по поручению мэра города Владимира Волкова. Власти планируют перевести все школы на безналичный расчёт до конца года.