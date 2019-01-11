2019-01-11T13:49:24+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме в Рыбинске удалось ликвидировать за 13 минут

В результате возгорания пострадавших нет
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рыбинске, 10 января, около половины пятого утра загорелся жилой дом на улице Пушкина. Сообщение о пожаре поступило к спасателям, на место ЧП выехали восемь человек личного состава и две единицы техники.

-В четыре часа 37 минут была объявлена локализация, через 13 минут пожар был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Огонь уничтожил только дверь дома, площадью два квадратных метра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области за 2018 год на поддержку семей с детьми было выделено 1,5 миллиарда рублей
В Ярославской области за новогодние каникулы на портал «Делаем вместе» поступило 320 сообщений от жителей
В Рыбинске откроется современный офис крупной IT-компания на 150 рабочих мест
Ярославские ученики будут покупать школьные завтраки за безналичный расчёт
А зам-то ненастоящий! В мэрии Ярославля опровергли назначение Александра Астриянца заместителем главы города
В Ярославской области автобус врезался в дом, пытаясь объехать собаку на дороге
За время новогодних каникул в Ярославском регионе не пострадала ни одна лесная ёлочка
В Ярославле первоклассница умерла от менингита: родители других учеников в панике
В Ярославле осудят водителя, который сбил женщину, двигаясь под красный
В Ярославле предприниматель может отдать свой BMW в счёт долга за аренду земли
С 1 января ярославцы могут бесплатно собирать валежник: как это делать, чтобы не нарваться на штраф