Пожар в жилом доме в Рыбинске удалось ликвидировать за 13 минут

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-11T13:49:24+03:00

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В Рыбинске, 10 января, около половины пятого утра загорелся жилой дом на улице Пушкина. Сообщение о пожаре поступило к спасателям, на место ЧП выехали восемь человек личного состава и две единицы техники.

-В четыре часа 37 минут была объявлена локализация, через 13 минут пожар был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Огонь уничтожил только дверь дома, площадью два квадратных метра.