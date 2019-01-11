2019-01-11T13:44:57+03:00
Происшествия

В Ярославской области автобус врезался в дом, пытаясь объехать собаку на дороге

Стали известны подробности неординарного ДТП в Ростове Великом
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ярославской области автобус врезался в жилой дом. Фото: ГИБДД Ростовского района.В ярославской области автобус врезался в жилой дом. Фото: ГИБДД Ростовского района.
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В Ярославской области автобус «Мерседес» въехал в частный жилой дом. ДТП произошло 11 января около 5 часов 30 минут на трассе М8 "Холморгоры" в Ростове Великом.

- По предварительным данным, водитель попытался объехать выбежавшую на дорогу собаку, но не справился с управлением, - сообщили в ГИБДД Ростовского района.

По предварительной информации, водитель пытался объехать собаку на дороге. Фото: ГИБДД Ростовского района.

По предварительной информации, водитель пытался объехать собаку на дороге. Фото: ГИБДД Ростовского района.

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Автобус ехал на заправку, поэтому внутри находился только водитель. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Сети появилось видео тройного ДТП в Ярославле, в котором погибла молодая женщина-водитель.

Строение и машина получили небольшие повреждения. Фото: ГИБДД Ростовского района.

Строение и машина получили небольшие повреждения. Фото: ГИБДД Ростовского района.

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