За время новогодних каникул в Ярославском регионе не пострадала ни одна лесная ёлочка

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-11T13:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области очень тщательно следили за тем, чтобы браконьеры не навредили природе. Для того чтобы не пропустить нарушителей, на дорогах области организовали 23 стационарных поста. Сотрудники контролировали передвижение автомобилей, в которых могли находиться срубленные деревья. Помимо этого работали 17 передвижных отрядов с лесными инспекторами, полицейскими и общественными активистами. Они смотрели договоры купли-продажи на заготовку хвойных деревьев, которые были заключены ранее в результате аукциона, организованного департаментом лесного хозяйства.

Также с 15 декабря по 7 января прошло усиленное патрулирование в тех местах, где растут ели и сосны.

– Инспекторы провели 348 рейдов. Нарушений лесного законодательства на землях государственного лесного фонда не выявлено, – прокомментировал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.

Хорошую профилактическую работу провели ярославские акционисты. Они организовали природоохранную акцию «Ёлочка, живи!». В рамках этих мероприятий воспитанники школьных лесничеств и волонтёры читали лекции для горожан.

В Ярославской области лесными инспекторами решили стать уже более 270 человек. Они просвещают население, охраняют и защищают природу.