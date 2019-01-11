2019-01-11T13:52:46+03:00
Происшествия

В Ярославле первоклассница умерла от менингита: родители других учеников в панике

Класс, в котором училась девочка, закрыли на карантин, но многие считают, что этого недостаточно
Роман Рыжиков
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Несчастье случилось 1 январяНесчастье случилось 1 январяФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ярославле во время новогодних каникул от менингита умерла ученица первого класса школы № 10. Родители других учащихся бьют тревогу и требуют закрыть всю школу на карантин, опасаясь за здоровье своих детей - перед тем как уйти на каникулы, девочка посещала новогодние елки, питалась в общей школьной столовой…

Как стало известно нашим коллегам из 76.ру, температура у девочки начала подниматься еще 30 декабря, а 31 числа - снова. Только на следующий день, 1 января, родители вызвали медиков. Ребенка доставили в больницу, где было предложено его госпитализировать, но родители отказались. Когда они вызвали скорую еще раз, было уже поздно…

Известно, что на карантин закрыли только 1 «Б» класс, в котором и училась школьница. По мнению администрации, этого достаточно.

- Здание школы исследовали специалисты Роспотребнадзора, - заверил директор учебного заведения Сергей Теплов.- Да и инкубационный период прошёл...

Следственный комитет проводит проверку. Мы выяснили, что врачи поставили ребенку неверный диагноз, что и привело к трагедии.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшей девочки.

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