В Ярославле первоклассница умерла от менингита: родители других учеников в панике
В Ярославле во время новогодних каникул от менингита умерла ученица первого класса школы № 10. Родители других учащихся бьют тревогу и требуют закрыть всю школу на карантин, опасаясь за здоровье своих детей - перед тем как уйти на каникулы, девочка посещала новогодние елки, питалась в общей школьной столовой…
Как стало известно нашим коллегам из 76.ру, температура у девочки начала подниматься еще 30 декабря, а 31 числа - снова. Только на следующий день, 1 января, родители вызвали медиков. Ребенка доставили в больницу, где было предложено его госпитализировать, но родители отказались. Когда они вызвали скорую еще раз, было уже поздно…
Известно, что на карантин закрыли только 1 «Б» класс, в котором и училась школьница. По мнению администрации, этого достаточно.
- Здание школы исследовали специалисты Роспотребнадзора, - заверил директор учебного заведения Сергей Теплов.- Да и инкубационный период прошёл...
Следственный комитет проводит проверку. Мы выяснили, что врачи поставили ребенку неверный диагноз, что и привело к трагедии.
Выражаем соболезнования родным и близким погибшей девочки.