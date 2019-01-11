В Ярославле осудят водителя, который сбил женщину, двигаясь под красный

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-11T12:15:23+03:00

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

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В Ярославле завершилось расследование ДТП, в котором водитель сбил пешехода. Авария произошла 7 апреля 2017 года. Тогда, на перекрестке проспекта Октября и проспекта Ленина, 30-летний водитель отечественного авто наехал на 45-летнюю женщину. Пострадавшая получила серьезные травмы.

-Установлено, что водитель в нарушение правил дорожного движения двигался прямо на запрещающий сигнал светофора по полосе, где разрешено движение направо, в результате чего произошло ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В полиции уточнили, что следствием собраны исчерпывающие доказательства вины автолюбителя. Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.