В Ярославле предприниматель может отдать свой BMW в счёт долга за аренду земли

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-11T11:56:56+03:00

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Ярославский предприниматель пользовался земельным участком, но не платил за него, а, когда накопился приличный долг в 95 тысяч рублей, Агентство по аренде земельных участков мэрии города обратилось в суд. Судебные приставы быстро вызвали мужчину и рассказали ему, чем может закончиться неуплата долгов.

Только вот мужчина не учел, что приставы бывают очень внимательными. Они заметили, что ярославец прибыл на приём на хорошей немецкой иномарке. Автомобиль BMW был арестован, а специалисты оценили «немца» в 500 тысяч рублей. Приставы сказали должнику, что следующим их действием станет реализация машины в счёт долга. Мужчина задумался о том, как ему поступить…