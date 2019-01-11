2019-01-11T11:23:00+03:00
Общество

В Ярославле состоится день бесплатной юридической помощи

Профессиональные адвокаты и юристы смогут ответить гражданам на правовые вопросы
Екатерина РЯБЦЕВА
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25 января в Ярославле пройдёт день бесплатной юридической помощи. Горожане смогут прийти в Общественную приёмную с 9 до 17 часов и задать интересующие правовые вопросы адвокату или юристу. Можно предварительно записаться на консультацию в Общественной приёмной или по телефону +79109692552 16 и 23 января с 14 до 17 часов.

Адрес Общественной приёмной – Московский проспект, 107, кабинет 335а.

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