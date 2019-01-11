Тройное ДТП в Ярославле, в котором погибла женщина, попало на камеру

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-11T11:18:25+03:00

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В сети появились кадры тройного ДТП в Ярославле, в котором погибла женщина-водитель. Момент столкновения машин зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. На видео видно, как один из автомобилей врезается сначала в одну машину, двигавшуюся навстречу, потом в другую.

Напомним, ДТП случилось 10 января около 17.20 в Мышкинском проезде. Дорогу не поделили «Ниссан», «Лада Приора» и «Форд». В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» - 37-летняя женщина погибла на месте.

Сейчас инспекторы ДПС ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.