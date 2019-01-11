Тройное ДТП в Ярославле, в котором погибла женщина, попало на камеру
В сети появились кадры тройного ДТП в Ярославле, в котором погибла женщина-водитель. Момент столкновения машин зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. На видео видно, как один из автомобилей врезается сначала в одну машину, двигавшуюся навстречу, потом в другую.
Напомним, ДТП случилось 10 января около 17.20 в Мышкинском проезде. Дорогу не поделили «Ниссан», «Лада Приора» и «Форд». В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» - 37-летняя женщина погибла на месте.
Сейчас инспекторы ДПС ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ДТП Мышкинский проезд. 10.01.19. Видео: "Ярнет"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru