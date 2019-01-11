В Ярославской области семьи, в которых в 2018 году родился второй или третий малыш, смогут получить ипотеку по заниженной ставке

СЕГОДНЯ 11:05 2019-01-11T11:05:10+03:00

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Ещё в прошлом году Президент России Владимир Путин запустил программу по снижению процентной ставки на ипотеку для семей с детьми.

Семьи, в которых больше одного ребёнка претендуют на льготные условия при улучшении жилищных условий.

Уже 10 семей воспользовались возможностью с помощью Агентства ипотечного жилищного кредитования, которое было создано Правительством региона. Сумма выданных кредитов составила около 21 миллиона рублей.

– Программа рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй, третий и любой последующий ребенок, – рассказал генеральный директор АО «АИЖК ЯО» Ярослав Ямнюк.

В рамках этой программы семья может взять ипотеку под 6% годовых или оформить рефинансирование ранее взятого кредита. Такая ставка будет действовать три года после рождения второго ребёнка и пять лет – после третьего. Если в семье второй и третий малыш родились с 2018 по 2022 год, то срок действия ставки в 6% будет длиться 8 лет.

Для того, чтобы получить ипотеку, ярославским семьям нужно предоставить всего два документа. Однако, существует ограничение на сумму ипотеки – до 6 миллионов рублей. Ещё один не менее важный нюанс: деньги нужно потратить только на покупку жилья в новостройке у юридического лица или в готовом доме у застройщика. Купить квартиру «с рук» физического лица не получится.